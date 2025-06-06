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19:55, 6 июня 2025Силовые структуры

Бывшая сотрудница МВД незаконного выдала загранпаспорта почти 120 россиянам

В Москве экс-полицейская получила 6 лет за незаконную выдачу 119 загранпаспортов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии бывшую сотрудницу МВД, которая незаконно выдала загранпаспорта почти 120 россиянам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Экс-полицейскую признали виновной в получении взяток на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Как установил суд, не позднее мая 2023 года женщина оформила и выдала 119 загранпаспортов в отсутствие граждан. За свои незаконные действия она получила от них деньги.

Ранее в Перми следователи раскрыли преступное сообщество из 17 участников, незаконно легализовавших в России 200 мигрантов.

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