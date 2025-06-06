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22:48, 6 июня 2025Бывший СССР

Российские десантники создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов

ВС РФ создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где учат попадать в окна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские десантники группировки войск «Днепр» создали класс-лабораторию для обучения FPV-асов, где операторов учат атаковать различные цели, направляя беспилотники в окна, внутрь автомобилей и в подвалы, пишет РИА Новости.

Как рассказал десантник-оператор беспилотника с позывным Самурай, обучающиеся сначала тренируются на симуляторах, затем проходят практику на полосе препятствий.

«Благодаря этому классу можно научиться попадать в разные цели. То есть в окна, залетать в машины, если будет дверь открыта. В подвалы залетаем», — подчеркнул он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) почти полностью уничтожили один из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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