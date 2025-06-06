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06:05, 6 июня 2025Экономика

ЕС прекратил беспошлинный ввоз товаров с Украины

Евросоюз отменил действие программы беспошлинного импорта товаров с Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Евросоюз с 6 июня отменил действие программы беспошлинного импорта товаров с Украины. Такая информация размещена в официальном журнале европейского объединения.

Уточняется, что после 5 июня возвращаются обычные правила соглашения, заключенного между Брюсселем и Киевом. Так, начнут действовать квоты, которые позволят ввозить в ЕС без пошлин или по льготным тарифам только ограниченные объемы продукции.

Как только лимиты таких тарифов будут исчерпаны, Евросоюз начнет применять к украинским товарам стандартные тарифы.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отмена «товарного безвиза» с ЕС — это де-факто санкции против украинской экономики.

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