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18:29, 25 мая 2025Бывший СССР

На Украине жестко отреагировали на одно решение ЕС

Дубинский: Решение ЕС по пошлинам является санкциями против Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение Европейского союза (ЕС) по введению пошлин на товары с Украины де-факто является санкциями против Киева и его экономики. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Давайте называть вещи своими именами — отмена "товарного безвиза" с ЕС — это санкции против украинской экономики. Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС" — окончен», — отметил политик.

О том, что Евросоюз отказался продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции стало известно 23 мая. Пошлины будут введены с 6 июня этого года.

Ранее Дубинский заявил, что Владимир Зеленский продал все, что есть у Киева. Таким образом он прокомментировал запуск работы совместного с США фонда в рамках реализации «ресурсной сделки». Депутат указал на то, что секретные протоколы к сделке, как и в случае с «договором с британцами», общественности показаны не были.

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