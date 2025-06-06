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10:48, 6 июня 2025Мир

Европейская страна случайно выступила против антироссийских санкций

Euractiv: Парламент Словакии случайно выступил против антироссийских санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Парламент Словакии случайно выступил против антироссийских санкций. Об этом сообщает Euractiv.

«Небольшое количество словацких депутатов одобрило обязывающую правительство выступить против антироссийских санкций резолюцию, которая была принята только потому, что оппозиция по ошибке не явилась на голосование», — говорится в материале.

Резолюция была предложена Словацкой народной партией (SNS). Ее лидер Андрей Данко назвал резолюцию историческим документом, который предписывает правительству (ЕС) при следующей возможности голосовать против санкций Европейского союза.

В парламенте Словакии 150 мест, однако резолюция была одобрена 51 депутатом. Во время голосования присутствовали только 76 членов фракции премьер-министра Роберта Фицо.

Пытаясь заблокировать голосование, проевропейская оппозиция поспешно отказалась от участия, в результате чего ее депутатов не учитывали в числе присутствующих.

Ранее парламент Словакии проголосовал за отказ от санкционной политики в отношении России. Депутаты сочли, что санкционная политика и торговые ограничения в отношении Москвы способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок, что ослабляет конкурентоспособность и экономические выгоды словацких компаний.

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