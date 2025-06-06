Ушедший из страны итальянский бренд Fendi задолжал россиянам 300 тысяч рублей

Ушедший из страны итальянский люксовый бренд Fendi задолжал россиянам около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным Telegram-канала, 108 тысяч рублей марка должна поставщикам и подрядчикам, а 179 тысяч — покупателям, которые оплатили продукцию бренда, но не получили товары.

При этом отмечается, что в России компания зарегистрировала новый товарный знак — Fendi First. Под ним будут продавать сумки, обувь, часы и очки.

В мае стали известны планы по возвращению в Россию бренда Uniqlo.