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17:26, 6 июня 2025Силовые структуры

Готовивший теракт на российском военном объекте оказал сопротивление силовикам

Готовивший теракт в Рязани оказал сопротивление силовикам, его ликвидировали
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Злоумышленник, готовивший теракт на военном объекте в Рязанской области, оказал вооруженное сопротивление силовикам. Его ликвидировали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

При нем росгвардейцы нашли травматический пистолет, переделанный в боевой.

О том, что на военном объекте в Рязанской области предотвратили теракт с использованием беспилотников, стало известно в пятницу, 6 июня. На месте предполагаемого подрыва силовики обнаружили два дрона с гранатами РКГ-3, подготовленных к дистанционному запуску. Их уже обезвредили.

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