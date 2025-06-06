Готовивший теракт на российском военном объекте оказал сопротивление силовикам

Готовивший теракт в Рязани оказал сопротивление силовикам, его ликвидировали

Злоумышленник, готовивший теракт на военном объекте в Рязанской области, оказал вооруженное сопротивление силовикам. Его ликвидировали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

При нем росгвардейцы нашли травматический пистолет, переделанный в боевой.

О том, что на военном объекте в Рязанской области предотвратили теракт с использованием беспилотников, стало известно в пятницу, 6 июня. На месте предполагаемого подрыва силовики обнаружили два дрона с гранатами РКГ-3, подготовленных к дистанционному запуску. Их уже обезвредили.

