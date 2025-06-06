МО России: ВСУ лишь спустя несколько дней осознали потерю Федоровки в ДНР

Российские военные благодаря хитрости взяли населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, заявление опубликовано в Telegram.

Как рассказал участник боев за поселок с позывным Хаски, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не рассчитывали, что российские военные начнут атаку на этот населенный пункт.

«Они думали, что будем заходить на Комар, а мы свернули, преодолели реку, взяли несколько наблюдательных постов», — рассказал военный. В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ лишь спустя несколько дней осознали потерю этого населенного пункта в зоне СВО.

После этого украинские военные попытались отбить Федоровку, но атака провалилась.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России отомстили Украине за снесенный памятник Пушкину.