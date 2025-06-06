Лидер европейской страны назвал ужасным влияние пошлин Трампа

Мерц: Пошлины Трампа оказали ужасное влияние на немецкий автопром

Власти Германии надеются, что Берлин и Вашингтон смогут разрешить торговый конфликт, который представляет угрозу для всех. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его процитировало CNN.

По словам лидера этой европейской страны, пошлины, которые ввел нынешний глава Белого дома, оказывают ужасное влияние на немецкий автопром. Мерц надеется, что страны смогут уладить все разногласия в ближайшие три месяца. Предполагается, что Германия и Соединенные Штаты назначат представителей, которые поведут соответствующие переговоры. Последние, по мысли канцлера, следует вывести на европейский уровень.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Мерца с Трампом, германский политик говорил всего три минуты и 50 секунд. Выступление президента США заняло 36 минут.

Мерц также назвал ошибкой решение прежних властей ФРГ реализовать проект трубопроводной сети «Северный поток-2», который, как полагает канцлер, усилил бы энергетическую зависимость его страны от России.