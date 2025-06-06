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13:28, 6 июня 2025Силовые структуры

Лишивший горожан автобусов бывший вице-мэр российского города сдерживал слезы и улыбался

Суд дал к 8,5 года экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву за взятку в 2 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный суд Барнаула приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего вице-мэра города Антона Шеломенцева, который курировал в администрации дорожное хозяйство и транспорт, за получение взяток на общую сумму почти два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденному также назначен штраф в размере 2,1 миллиона рублей. Услышав приговор, подсудимый сдерживал слезы и нервно улыбался, отмечает местное издание Amic.ru. Экс-чиновник, лишивший горожан автобусов, отрицал свою вину в коррупции, настаивая на том, что стал жертвой оговора. Шеломенцев будет обжаловать приговор.

По данным Следственного комитета России и прокуратуры, в 2020 году он через посредника получил в качестве взятки 1,2 миллиона рублей от предпринимателя, который должен был пустить по Барнаулу новые маршруты и соответствующие автобусы, однако у перевозчика не было таких возможностей. Пообещав взяткодателю свое покровительство, чиновник на полученное вознаграждение приобрел для себя автомобиль Subaru Outback. Другой коммерсант в феврале 2022 года преподнес вице-мэру проектную документацию для личных нужд стоимостью 600 тысяч рублей.

Коррупцию выявили оперативники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд арестовал Шеломенцева в январе 2024 года.

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