Маск ответил на призыв экс-советника Трампа выдворить его из США

Маск назвал отсталым экс-советника Трампа Бэннона за призыв выдворить его из США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал отсталым экс-советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, призвавшего выдворить его из США на фоне конфликта с американским лидером. Об этом Маск написал в соцсети Х.

«Бэннон максимально отсталый», «Бэннон коммунистический придурок», — ответил он в двух разных публикациях на заявления экс-советника Трампа.

Реакция Маска последовала на призыв Бэннона выдворить бизнесмена из страны и инициировать против него несколько расследований после публичной ссоры миллиардера с президентом США. Бэннон заявил, что Маск является «нелегальным мигрантом и должен быть немедленно депортирован из страны».

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского миллиардера, который ранее покинул администрацию. В ответ Маск заявил, что Трамп может фигурировать в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. По мнению бизнесмена, по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.