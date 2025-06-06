Мерц ответил на критику Маска словами «Германии не нужны лекции»

Мерц отверг критику со стороны Маска и заявил, что его стране не нужны лекции

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телеканала Fox News отверг критику со стороны американского миллиардера Илона Маска, а также вашингтонской администрации относительно ситуации в ФРГ и заявил, что его стране не нужны лекции.

«У нас свобода слова. Все могут претендовать на избрание в парламент. Так что нам не нужны лекции извне», — отметил политик.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать критику в отношении ФРГ, с которой выступили Маск, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Мерц подчеркнул, что Германия — зрелая демократия. По его словам, страна многим обязана американцам после Второй мировой войны, однако вместе с тем она доказала более чем за 75 лет, является очень стабильной демократией.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон будет пытаться вернуть президента США Дональда Трампа в лагерь европейцев.