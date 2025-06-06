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15:21, 6 июня 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Синоптик Позднякова: 7-8 июня в Москве ожидаются жара и кратковременные дожди
Виктория Клабукова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Мосĸва»

На выходных погода в Москве будет неустойчивой. Своим прогнозом с «Известиями» поделилась ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, 7-8 июня в столице ожидается аномальная жара. Столбики термометров днем дойдут до отметки в плюс 27-29 градусов, по области воздух прогреется до плюс 25-29 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы. Ночные температуры в мегаполисе составят порядка плюс 17 градусов, в Подмосковье показатель будет варьироваться от 12 до 17 градусов тепла.

Вместе с жарой, как отмечает Позднякова, на столичный регион обрушатся дожди. Они будут кратковременными и будут идти и в субботу, и в воскресенье. Возможны грозы. Порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду.

Аномальная жара сохранится и в понедельник, 9 июня. Со вторника в Москву придет похолодание, но температура не опустится ниже сезонных значений, подчеркивает метеоролог.

Пережить жару можно, искупавшись. К выходным температура воды в столичных реках и озерах достигнет нижнего порога комфорта — плюс 18-20 градусов. Такие показатели соответствуют температуре воды в курортных Сочи, Туапсе, Анапе и Геленджике.

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