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17:19, 6 июня 2025Силовые структуры

На военном объекте в России предотвратили теракт

Росгвардейцы предотвратили теракт на военном объекте в Рязанской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт с использованием беспилотников на военном объекте в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте готовившегося теракта силовики обнаружили два дрона, подготовленных к дистанционному запуску. В качестве боевых частей в них использовались гранаты РКГ-3 – сейчас они обезврежены.

Сам злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. При нем силовики нашли травматический пистолет, переделанный в боевой.

Ранее в Луганской народной республике задержали трех подростков, готовивших из мести теракты против сверстников.

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