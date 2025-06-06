На военном объекте в России предотвратили теракт

Росгвардейцы предотвратили теракт на военном объекте в Рязанской области

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт с использованием беспилотников на военном объекте в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте готовившегося теракта силовики обнаружили два дрона, подготовленных к дистанционному запуску. В качестве боевых частей в них использовались гранаты РКГ-3 – сейчас они обезврежены.

Сам злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. При нем силовики нашли травматический пистолет, переделанный в боевой.

Ранее в Луганской народной республике задержали трех подростков, готовивших из мести теракты против сверстников.