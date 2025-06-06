Трое подростков из ЛНР из мести подготовили теракт против сверстников

ФСБ: В ЛНР задержали трех подростков, готовивших теракты

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали трех подростков, готовивших из мести теракты против сверстников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанные состояли в запрещенной радикальной группировке. Они планировали совершить теракт в образовательном учреждении и заложить взрывчатку в одном из храмов ЛНР. Подростки общались в закрытом чате Telegram. Там они хранили инструкции по изготовлению взрывчатки, самодельного оружия и продумывали способы сокрытия следов преступления от правоохранителей.

Силовики нашли у одного из задержанных самодельную взрывчатку и оружие. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая признана террористической») УК РФ.

Ранее сотрудники силовых структур задержали жителя Челябинска, пытавшегося устроить теракт в государственном учреждении.