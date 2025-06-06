Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 6 июня 2025Силовые структуры

Трое подростков из ЛНР из мести подготовили теракт против сверстников

ФСБ: В ЛНР задержали трех подростков, готовивших теракты
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали трех подростков, готовивших из мести теракты против сверстников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанные состояли в запрещенной радикальной группировке. Они планировали совершить теракт в образовательном учреждении и заложить взрывчатку в одном из храмов ЛНР. Подростки общались в закрытом чате Telegram. Там они хранили инструкции по изготовлению взрывчатки, самодельного оружия и продумывали способы сокрытия следов преступления от правоохранителей.

Силовики нашли у одного из задержанных самодельную взрывчатку и оружие. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая признана террористической») УК РФ.

Ранее сотрудники силовых структур задержали жителя Челябинска, пытавшегося устроить теракт в государственном учреждении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Ракеты и «Герани» прилетели в Киев и западные области

    Дуэль поколений по классике устроили в России

    Назван возможный покупатель гипермаркетов «Магнит»

    Звезда «Рабыни Изауры» прилетела в Москву

    Ura.ru раскрыло подробности обвинений против своего редактора

    Москвичам предложили пройти 10 тысяч шагов по бульварам без остановки. Зачем это нужно?

    Реклама

    В Генпрокуратуре прокомментировали отмену региональных выплат семьям участников СВО

    Маска обвинили в предательстве Трампа

    Россияне высказались о работе Путина на посту президента

    В воде на российском теплоходе нашли опасные бактерии после массового отравления туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости