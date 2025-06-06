Ликвидация росгвардейцами террориста в Рязанской области попала на видео

Росгвардия показала видео ликвидации террориста в Рязанской области

Начало событий в новости На военном объекте в России предотвратили теракт

Росгвардия показала оперативное видео ликвидации террориста, готовившего нападение на военный объект в Рязанской области. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах виден террорист в темной одежде среди леса. За ним мчится спецназовец. На земле лежат пистолет и беспилотник.

Сотрудники Росгвардии во время охраны военного объекта обнаружили террориста, собиравшегося совершить преступление с применением двух беспилотников. При задержании он оказался сопротивление и был уничтожен ответным огнем. У него при себе был травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

На месте подготовки теракта взрывотехники обезвредили подготовленные к запуску два дрона с гранатами РКГ-3. Беспилотники управлялись дистанционно с большого расстояния.