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13:05, 6 июня 2025Мир

На Западе заметили послание Зеленскому от Трампа на встрече с Мерцем

Профессор Орсини: Трамп послал Зеленскому сигнал об уступках на встрече с Мерцем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп послал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал о территориальных уступках в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом заявил глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X.

«Трамп решил, что Зеленскому придется отказаться от самых богатых и стратегически важных регионов Украины после их потери. Фраза, которую Трамп сказал Мерцу, имеет именно такой смысл», — отметил профессор.

Таким образом Орсини прокомментировал слова американского лидера, заявившего, что России и Украине придется продолжать боевые действия еще некоторое время. По словам профессора, Трамп считает, что Зеленскому «придется вести переговоры с худшей позиции».

Ранее Трамп заявил, что необходимо дать Украине и России «немного повоевать», прежде чем заключать мирное соглашение.

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