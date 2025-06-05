Трамп даст России и Украине «немного повоевать»

Bloomberg: Трамп заявил, что может дать России и Украине немного повоевать

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, необходимо дать Украине и России «немного повоевать», прежде чем заключать мирное соглашение. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик подчеркнул, что готов ввести новые санкции в отношении обеих стран, если решит, что конфликт не прекратится.

«Иногда вы позволяете им немного подраться, — сказал американский лидер во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. — Вы видите это в хоккее, вы видите это в спорте, судьи позволяют им подраться пару секунд, позволяют им подраться немного, прежде чем вы их разнимаете».

Трамп отметил, что готов наказать обе страны, если не поверит, что они искренне настроены на мир.

«Если честно, это может быть на стороне обеих стран, — уточнил Трамп. Знаете, для танго нужны двое, но они будут, мы будем очень жесткими, будь то Россия или кто-то еще».

Помимо этого, глава Белого дома сказал, что, по его мнению, Германия согласна с ним в необходимости прекращения конфликта на Украине.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в ходе визита в Соединенные Штаты Мерц может попытаться вернуть президента США в «лагерь европейцев».