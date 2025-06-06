Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 6 июня 2025Экономика

Набиуллина заявила о замедлении роста цен на продукты

Набиуллина: Темпы роста цен на продукты в России замедлились
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Темпы роста цен на продукты питания в России замедлились, хотя и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары. Об этом на конференции в пятницу заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В марте темпы роста цен составляли 7 процентов в пересчете на год, подчеркнула руководитель регулятора. В апреле же на фоне высокой ключевой ставки они снизились до 6 процентов.

Заметнее всего жесткая денежно-кредитная политика сказалась на непродовольственной группе, где рост цен в целом является достаточно низким, заметила Набиуллина. При этом в услугах темпы роста цен остались высокими, добавила она. Спрос здесь все еще в большей мере зависит от доходов населения, чем от динамики кредита.

Также глава Банка России обратила внимание на сокращение с начала года ценовых ожиданий предприятий. Тренд на снижение в этом сегменте, по ее словам, уже сформирован. Инфляционные ожидания граждан колеблются в диапазоне 13-14 процентов.

В пятницу, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 20 процентов. До этого четыре заседания подряд он сохранял ее на уровне 21 процента. Аналитики ожидали скорого снижения: отказ от этого приведет к увеличению рискам рецессии во второй половине года, прогнозировала главный экономист Т-банка Софья Донец. Сами представители регулятора при этом допускали и возможность повышения ставки на одном из ближайших заседаний.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЧВК «Вагнер» объявила о выходе из африканской страны

    На Западе предрекли крах «Большой семерки»

    Шаляпин раскрыл подробности личной жизни

    В Европе заявили о способности поддерживать Украину без США

    Преследуемый бандой Пианиста предприниматель из Москвы заявил о вымогательстве

    Набиуллина высказалась о смягчении денежно-кредитных условий в России

    В России заявили о выросшей вероятности применения «Орешника»

    Удар ВКС России по переправе ВСУ через Оскол попал на видео

    Microsoft обвинили в шантаже на фоне окончания поддержки Windows 10

    Стали известны подробности выхода ЧВК «Вагнер» из Мали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости