Набиуллина заявила о замедлении роста цен на продукты

Набиуллина: Темпы роста цен на продукты в России замедлились

Темпы роста цен на продукты питания в России замедлились, хотя и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары. Об этом на конференции в пятницу заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В марте темпы роста цен составляли 7 процентов в пересчете на год, подчеркнула руководитель регулятора. В апреле же на фоне высокой ключевой ставки они снизились до 6 процентов.

Заметнее всего жесткая денежно-кредитная политика сказалась на непродовольственной группе, где рост цен в целом является достаточно низким, заметила Набиуллина. При этом в услугах темпы роста цен остались высокими, добавила она. Спрос здесь все еще в большей мере зависит от доходов населения, чем от динамики кредита.

Также глава Банка России обратила внимание на сокращение с начала года ценовых ожиданий предприятий. Тренд на снижение в этом сегменте, по ее словам, уже сформирован. Инфляционные ожидания граждан колеблются в диапазоне 13-14 процентов.

В пятницу, 6 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 20 процентов. До этого четыре заседания подряд он сохранял ее на уровне 21 процента. Аналитики ожидали скорого снижения: отказ от этого приведет к увеличению рискам рецессии во второй половине года, прогнозировала главный экономист Т-банка Софья Донец. Сами представители регулятора при этом допускали и возможность повышения ставки на одном из ближайших заседаний.