Надувной замок с детьми взлетел на 12 метров

В Южной Африке двое детей упали из надувного замка, который унесло ветром

В Южной Африке двое детей упали из надувного замка, который ветром подняло на высоту 12 метров. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия в начальной школе Laerskool Protearif в Крюгерсдорпе. Из-за сильного порыва ветра незакрепленный аттракцион оторвался от земли и поднялся в воздух. В этот момент внутри находились дети.

Один ребенок не удержался во взлетевшем замке и рухнул на землю. Следом за ним упал второй. Хотя очевидцы попытались смягчить падение, выстроившись внизу, оба получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу. У одного диагностировали трещину в черепе, а у другого — перелом руки.

Один пациент был выписан в тот же день, второй провел в больнице три дня. В школе заявили, что пострадавшие получают психологическую помощь, а инцидент расследуется.

Ранее в штате Калифорния, США, мотоциклист попал в аварию и съехал с обрыва на обочине дороги. Несмотря на падение с высоты 30 метров, он выжил.