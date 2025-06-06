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09:59, 6 июня 2025Экономика

Назван возможный покупатель гипермаркетов «Магнит»

«Ъ»: Гипермаркеты сети «Магнит» могут достаться «Ленте»
Кирилл Луцюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Не исключено, что новым владельцем гипермаркетов сети «Магнит» станет «Лента». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По его данным, нынешний владелец изучает вариант продажи гипермаркетов, так как планирует сосредоточиться на развитии небольших магазинов «у дома». Есть сведения, что переговоры о сделке, стоимость которой оценивается примерно в 100 миллиардов рублей, уже начались. Предполагается, что будут проданы 251 гипермаркет и 195 супермаркетов.

Во второй половине мая сообщалось, что «Магнит» закрыл сделку по покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса». Тогда речь шла о приобретении этой сетью 81,55 процента долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющего магазинами «Азбука вкуса». По некоторым данным, контрольный пакет акций обошелся в 30-35 миллиардов рублей. Контур сделки предполагал пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складскую инфраструктуру в столице и Санкт-Петербурге.

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