«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» закрыл сделку по покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса». Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РБК.
«Магнит» приобрел 81,55 процента долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», под управлением которого находятся магазины «Азбука вкуса».
«В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв. м, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге», — отмечают представители «Магнита».
Стоимость приобретаемого пакета аналитики оценили в 30-35 миллиардов рублей. Торговая сеть намерена сохранить бренд и руководство компании.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже согласовала сделку по покупке сети, которая управляет 171 магазином в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также оказывает услуги онлайн-доставки и кейтеринга. Ведомство объяснило решение тем, что доля компании в сегменте розничной торговли продуктами по итогам 2024-го не превышает 25 процентов на территории каждого из административно-территориальных образований, в которых располагаются торговые объекты, поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции.