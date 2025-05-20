«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит»: Компания закрыла сделку по покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса»

«Магнит» закрыл сделку по покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса». Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РБК.

«Магнит» приобрел 81,55 процента долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», под управлением которого находятся магазины «Азбука вкуса».

«В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв. м, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге», — отмечают представители «Магнита».

Стоимость приобретаемого пакета аналитики оценили в 30-35 миллиардов рублей. Торговая сеть намерена сохранить бренд и руководство компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже согласовала сделку по покупке сети, которая управляет 171 магазином в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также оказывает услуги онлайн-доставки и кейтеринга. Ведомство объяснило решение тем, что доля компании в сегменте розничной торговли продуктами по итогам 2024-го не превышает 25 процентов на территории каждого из административно-территориальных образований, в которых располагаются торговые объекты, поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции.