Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 20 мая 2025Экономика

«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит»: Компания закрыла сделку по покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса»
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Магнит» закрыл сделку по покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса». Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РБК.

«Магнит» приобрел 81,55 процента долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», под управлением которого находятся магазины «Азбука вкуса».

«В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв. м, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге», — отмечают представители «Магнита».

Стоимость приобретаемого пакета аналитики оценили в 30-35 миллиардов рублей. Торговая сеть намерена сохранить бренд и руководство компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже согласовала сделку по покупке сети, которая управляет 171 магазином в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также оказывает услуги онлайн-доставки и кейтеринга. Ведомство объяснило решение тем, что доля компании в сегменте розничной торговли продуктами по итогам 2024-го не превышает 25 процентов на территории каждого из административно-территориальных образований, в которых располагаются торговые объекты, поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российских военных напали сирийские боевики

    Пообещавший студентам сдачу зачета за деньги декан российского вуза попался ФСБ

    В России призвали не питать иллюзий по поводу возвращения западных фирм

    Кота поймали на контрабанде наркотиков в тюрьму

    В России обвинили НАТО в создании угрозы мировой безопасности

    Малайзиец преодолел сотни километров автостопом и попал на Урал

    Медведев порассуждал об основах нового мирового порядка

    В России приняли закон о новом порядке выплаты пенсий бывший силовикам и их семьям

    Алиев назвал своим другом одного лидера страны ЕС

    Установлена неожиданная польза популярных средств от ожирения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости