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11:25, 5 мая 2025Экономика

Выполнено условие перехода «Азбуки вкуса» под контроль «Магнита»

ФАС одобрила ходатайство о покупке «Магнитом» доли в «Азбуке вкуса»
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство структуры ретейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на покупку доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», являющемся управляющей компанией сети «Азбука вкуса». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Ранее в «Магните» назвали одобрение ФАС одним из условий, которые нужно выполнить для закрытия сделки.

Комментируя принятое решение, антимонопольщики уточнили, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами по итогам прошлого года не превышает 25 процентов на территории каждого из административно-территориальных образований, в которых располагаются торговые объекты, в связи с чем сделка не приведет к ограничению конкуренции.

По данным СМИ, речь идет о покупке магазинов «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, пяти обслуживающих их фабрик-кухонь и трех распределительных центров. Стоимость приобретаемого пакета аналитики оценили в 30-35 миллиардов рублей.

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