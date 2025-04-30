Назван срок перехода «Азбуки вкуса» под контроль «Магнита»

Сделку по приобретению «Азбуки вкуса» «Магнитом» закроют после одобрения ФАС

Сделка по приобретению «Магнитом» контрольного пакета «Азбуки вкуса» будет закрыта после ее согласования Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. О сроках со ссылкой на заявление покупателя сообщает РИА Новости.

Крупный российский ретейлер также уточнил, что контрольный пакет долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющей компании «Азбуки вкуса», перейдет к нему в том числе после выполнения ряда условий, согласованных сторонами.

По данным СМИ, которые ранее сообщили о заключении сделки, в нее вошли магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пять обслуживающих их фабрик-кухонь и три распределительных центра. Стоимость приобретаемого пакета аналитики оценили в 30-35 миллиардов рублей.

Как писали «Ведомости», «Городской супермаркет» на 99 процентов принадлежит кипрской Demanor Investments, 100 процентами которой владеет Sanymon Corporation, через которую 10,64 процента акций сети принадлежит также кипрской V.M.H.Y. Последнюю Арбитражный суд Москвы признал в марте банкротом.

В апреле 2024 года подмосковный арбитраж утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах между гендиректором «Городского супермаркета» и Demanor, в рамках которого корпоративные права последней приостановили, дав возможность перейти первой в российскую юрисдикцию.