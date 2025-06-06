Полковник Матвийчук: Разведданные США критичны для Украины

США могут остановить или заметно сократить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, острее всего Украина ощутит нехватку разведданных.

«Президент США Дональд Трамп защищает интересы своей страны и не делает ничего ей в ущерб. Тот, кто наносит какой-то ущерб, — враг США, — сказал Матвийчук. — Своими ударами по российским аэродромам Киев провоцирует эскалацию в конфликте с Россией, тогда как Трампу необходима его деэскалация. Так он достигнет сразу двух целей: помирится с Россией и расширит свою зону влияния. Ему необходимо погасить конфликт, но Киев этому сопротивляется».

Ввиду этого очевидным шагом, по мнению полковника, является сокращение или остановка военной помощи США ВСУ. Военный убежден, что Европа не сможет компенсировать поддержку Вашингтона.

«США передают дальнобойное оружие, боеприпасы, данные космической разведки, технику. Европа не сможет это заместить, потому что за годы после Второй мировой плотно подсела на военно-промышленный комплекс США. А если Вашингтон откажется помогать еще и странам НАТО, альянс превратится в никому не нужный союз», — резюмировал полковник.

Ранее сообщалось, что дипломаты в Европе боятся, что Трамп в процессе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит с заявлением против обещаний помощи Киеву. Кроме того, он может потребовать не добавлять критические формулировки в адрес России.