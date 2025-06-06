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06:20, 6 июня 2025МирЭксклюзив

Названо главное препятствие для восстановления отношений между Россией и США

Политолог Копатько: Без доверия между США и РФ мира на Украине не будет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Ключевая проблема в отношениях России и США — отсутствие доверия, без которого установить мир на Украине невозможно. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

По его словам, Москва не воспринимает Киев как равноправного переговорщика и считает нынешнее руководство страны не способным к диалогу.

При этом он заверил, что выдвигая гуманитарные инициативы, например, временное прекращение огня, Россия тем самым пытается восстановить доверие с западными странами. А именно с ними, как полагает эксперт, российскими власти рассчитывают договориться о мире.

«Если, к примеру, США смогут принудить Украину к соблюдению перемирий на 72 часа, к возвращению тел погибших, это уже можно будет считать серьезным шагом [на пути к взаимному доверию]», — сказал Копатько.

Также политолог считает, что прямой российско-американский диалог — один из немногих оставшихся реалистичных путей разрешения конфликта. Если удастся снять часть противоречий между США и Россией вне украинского контекста, по мнению Копатько, у сторон может появиться возможность договориться и на счет прекращения боевых действий.

«Обе стороны должны исходить из базового принципа: воевать друг с другом они не должны ни при каких условиях. И в этом смысле поведение России на данном этапе выглядит довольно гибким», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, которые длились примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Владимиром Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

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