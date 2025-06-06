Политолог Копатько: Россия ждет от США конкретных шагов по деэскалации

Российские власти понимают, что США пока не могут принудить Европу прекратить поставки оружия, однако ждут от них конкретных шагов по деэскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

По его словам, в первую очередь эти ожидания связаны с прекращением украинскими спецслужбами террористической деятельности на территории России.

Речь идет, в частности, о диверсия против Крымского моста и посягательств на составляющие часть ядерной триады стратегические бомбардировщики.

«Без этого говорить о перемирии бессмысленно. Вести переговоры на фоне терактов почти невозможно. Только США способны заставить Украину прекратить подобные действия. Но пока этого не происходит», — объяснил Копатько.

Он также предположил, что без американского вмешательства атаки будут учащаться, и это вызовет логичную жесткую реакцию со стороны Кремля.

«К тому же все это происходит на фоне западных призывов к России отказаться от ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Запад требует сдержанности, но сам провоцирует на ответ», — сказал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, которые длились примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Владимиром Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».