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12:22, 6 июня 2025Мир

Окружение Маска испугалось последствий ссоры с Трампом

NYT: Окружение Маска боится, что ссора с Трампом может обернуться против него
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Окружение американского миллиардера Илона Маска боится, что ссора с президентом США Дональдом Трампом может обернуться против него. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«В окружении Маска ощущалось беспокойство из-за того, что он выбрал огромную, даже по его меркам, борьбу, которая может иметь неприятные последствия для него и мира "технологических правых" — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа», — говорится в сообщении.

Мало кто из окружения Маска ожидал, что хорошие отношения с Трампом будут длиться вечно. Но им грустно, что все закончилось так горько, пишет издание.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского бизнесмена, который ранее покинул администрацию Белого дома. Он заявил, что разочарован поведением Маска. Последний незамедлительно отреагировал: он жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.

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