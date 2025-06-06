Отец невесты не выполнил ее просьбу и испортил свадьбу

Невеста пожаловалась, что отец не выполнил одну ее просьбу и в результате испортил свадьбу. Историю девушки, рассказанную на одном из популярных форумов, опубликовало издание Mirror.

По словам девушки, она попросила отца не приводить на свадьбу его новую жену Джен, с которой тот изменял ее матери, когда она была подростком. Именно неверность мужчины, как утверждает автор поста, стала причиной развода родителей. «Я не ненавижу Джен, но и не люблю ее. Она так и не извинилась за причиненную боль и склонна говорить о моем детстве так, будто она всегда была его частью», — возмутилась она.

Девушка объяснила отцу, что не хочет видеть на празднике разлучницу. Однако в день торжества Джен не только была на свадьбе, но и надела кремовое платье, близкое по цвету к белому наряду невесты. Отец отказывался увести Джен, но девушка заставила ее уйти. «Отец дулся весь остаток вечера. Если кто-то просит не приводить любовника на свадьбу, может, не приводи любовника на свадьбу», — завершила свой пост она.

Ранее австралийка по имени Кайли позвонила на радиошоу Late Drive и рассказала, как пробыла замужем всего час и осталась одна из-за немыслимого поступка жениха. По ее словам, сразу после свадебной фотосессии новоиспеченный муж исчез.