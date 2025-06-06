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11:50, 6 июня 2025Бывший СССР

Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ

Патриарх Кирилл вручил президенту Белоруссии Лукашенко орден святого Даниила
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Патриарха Московского и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого Даниила Московского. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Официальная встреча Лукашенко и Кирилла проходит в Минске. Орденом Даниила Московского I степени награждают «духовных и светских лиц» за труд для возрождения духовной жизни.

В ходе встречи патриарх Кирилл также отметил значительные перемены в жизни Белоруссии. «Многие вещи были результатом вашего такого творческого воображения — какой должна быть страна, народ. Все это действительно реализуется во благо Беларуси», — заявил глава Русской православной церкви.

Ранее Александр Лукашенко Президент пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию во время встречи с ним. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме», — заявил белорусский лидер.

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