Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ

Патриарх Кирилл вручил президенту Белоруссии Лукашенко орден святого Даниила

Патриарха Московского и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого Даниила Московского. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Официальная встреча Лукашенко и Кирилла проходит в Минске. Орденом Даниила Московского I степени награждают «духовных и светских лиц» за труд для возрождения духовной жизни.

В ходе встречи патриарх Кирилл также отметил значительные перемены в жизни Белоруссии. «Многие вещи были результатом вашего такого творческого воображения — какой должна быть страна, народ. Все это действительно реализуется во благо Беларуси», — заявил глава Русской православной церкви.

Ранее Александр Лукашенко Президент пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Белоруссию во время встречи с ним. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме», — заявил белорусский лидер.