Переспавшая с 583 мужчинами порномодель раскрыла подробности секс-марафона

583 мужчин, которые занялись сексом с порнозвездой Энни Найт во время шестичасового секс-марафона, не проверялись на венерические заболевания. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.

Найт заявила, что изначально рассчитывала, что в марафоне 18 мая примут участие около 200-300 мужчин, однако их явилось намного больше. Многие заявки поступили из-за границы, и модель не думала, что все желающие смогут приехать в австралийский Голд-Кост. Но в итоге участников набралось почти шесть сотен.

По словам Найт, время марафона было разделено на часовые слоты, участников разбили на группы, и каждая должна была управиться за отведенное время. Каждый мужчина занимался сексом с моделью от 30 секунд до минуты в зависимости от того, сколько человек было в группе. «Многие довели дело до конца, но я бы не сказала, что большинство. Наверное, процентов 20», — поделилась воспоминаниями австралийка.

Она также заявила, что участники марафона предварительно не сдавали тесты на заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). «С точки зрения логистики было бы слишком сложно заставить столько человек сдать анализы заранее, и чтобы они принесли справки в один день», — посетовала Найт.

Вместо этого все мужчины использовали презервативы. Модель также утверждает, что после марафона уже дважды сдала анализы на ЗППП, и они оказались чистыми.

После секс-марафона Найт попала в больницу с сильным кровотечением. В соцсетях она призналась, что скандальное мероприятие оказалось не слишком полезным для здоровья.

Ранее Найт рассказала, во сколько ей обошлись съемки секс-марафона. В смету вошли зарплаты операторам, помощникам, фотографам и охранникам; плата за аренду помещения и покупка презервативов, балаклав и браслетов участников.