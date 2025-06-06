Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:02, 6 июня 2025Моя страна

Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму впервые появился на свет пингвиненок
Мария Борисова
Мария Борисова

Пингвиненок впервые вылупился в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму и попал на видео. Ролик публикует РИА Новости.

Детеныш появился на свет у пары южноафриканских пингвинов Гумбольдта. «Пингвины к нам приехали год назад, сразу шесть особей. Одна пара сформировалась, они выбрали себе лучший домик, облюбовали его и долго высиживали яйцо по очереди», — рассказал директор парка Виктор Жиленко.

По его словам, пингвины проявили себя как приличные родители. Сейчас они по очереди опекают птенца. Пока семья остается в домике, но первый пингвиненок-крымчанин уже понемногу начинает показываться людям.

«Мы очень рады. На территории России это [появление птенца пингвина Гумбольдта в неволе] большая редкость, а в Крыму так вообще впервые», — добавил Жиленко.

Ранее в этом же крымском парке родились лемуры. Пара второй год подряд обзавелась двойней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк понизил ключевую ставку в России

    В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

    Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

    Среди российских бизнесменов нашли Александров Сергеевичей Пушкиных

    Лишивший горожан автобусов бывший вице-мэр российского города сдерживал слезы и улыбался

    «Битва титанов началась». Ссору Трампа и Маска обсуждает весь мир. Как реагируют на их конфликт?

    В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

    ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС во время визита главы МАГАТЭ в Россию

    Политолог заметил в поведении Мерца в Вашингтоне желание понравиться Трампу

    Кремль прокомментировал слова Трампа о конфликте России и Украины как о «драке детей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости