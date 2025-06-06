Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму впервые появился на свет пингвиненок

Пингвиненок впервые вылупился в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму и попал на видео. Ролик публикует РИА Новости.

Детеныш появился на свет у пары южноафриканских пингвинов Гумбольдта. «Пингвины к нам приехали год назад, сразу шесть особей. Одна пара сформировалась, они выбрали себе лучший домик, облюбовали его и долго высиживали яйцо по очереди», — рассказал директор парка Виктор Жиленко.

По его словам, пингвины проявили себя как приличные родители. Сейчас они по очереди опекают птенца. Пока семья остается в домике, но первый пингвиненок-крымчанин уже понемногу начинает показываться людям.

«Мы очень рады. На территории России это [появление птенца пингвина Гумбольдта в неволе] большая редкость, а в Крыму так вообще впервые», — добавил Жиленко.

Ранее в этом же крымском парке родились лемуры. Пара второй год подряд обзавелась двойней.

