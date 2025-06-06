Популярный комик рассказал о помощи матрешки в одной европейской стране

Комик Хугаев подарил матрешку в отеле Франции и получил номер лучшей категории

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев рассказал, что ему в путешествии по Франции помогла игрушка-матрешка, которую он подарил сотруднику ресепшена в отеле. Подробности поездки в эту европейскую страну он раскрыл в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам юмориста, во время заселения во французскую гостиницу он решил подарить матрешку администратору. Благодаря этому россиянин получил номер более высокой категории.

«Я залезаю в сумку, достаю оттуда матрешку и говорю: "Матрешка". Он такой: "Вау". Он говорит: "Тогда у меня тоже подарок, ваши номера улучшены до премиума". И нам дают два *** [шикарных] номера просто за матрешку», — вспомнил спикер.

Комик Илья Макаров, который был в поездке вместе с Хугаевым, в шутку назвал действия коллеги чит-кодом, который помог ему получить желаемое без особых усилий.

Ранее Хугаев назвал минус дорог во Франции и сравнил их с российскими. По словам комика, во время поездки в Париж он заметил, что на дорогах этого европейского города установлено очень много непонятных знаков, которые могут ввести водителя в заблуждение.