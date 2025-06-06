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01:40, 6 июня 2025Бывший СССР

Порошенко заявил об исчерпании полученной при Байдене военной помощи

Экс-глава Украины Порошенко: Киев исчерпал полученную при Байдене военную помощь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petro Poroshenko / Global Look Press

Киев исчерпал военную помощь, полученную из пакетов, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом написал с соцсети X экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Оружие, которое было снабжено еще предыдущей администрацией [США], уже исчерпано и поставлено на территорию Украины», — объявил политик.

В другой публикации Порошенко заявил, что в резервном фонде республики осталось средств, которых хватит только на две недели, хотя он был расписан на целый год. «Оказывается, расходы на бесперебойное обеспечение украинской армии были рассчитаны только на 7-8 месяцев.... Единственный выход сейчас — сократить все предвыборные расходы», — указал он.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США отказались передавать Киеву обещанные компоненты ракет. Вместо этого страна перенаправила их на свои нужды. Речь идет о взрывателях для ракет наземного базирования, которые Украина применяет для перехвата беспилотников.

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