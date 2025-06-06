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14:12, 6 июня 2025Россия

Появились кадры последствий массированного удара ВСУ по Белгороду

Мэр Белгорода Демидов опубликовал кадры последствий удара БПЛА ВСУ по городу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры последствий массированного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Видео появилось в Telegram-канале чиновника.

На кадрах видны поврежденные окна жилых домов, разбитые автомобили и посеченные фасады многоэтажек.

«Четыре вражеских беспилотника атаковали наш город сегодня утром. По предварительным данным, два человека пострадали. Врачи оказали им необходимую помощь», — сообщил Демидов.

Украина в ночь на 6 июня выпустила по территории России 174 БПЛА и попыталась ударить тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».

ЖЗЛ
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