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11:42, 6 июня 2025Россия

Предотвращены воздушные удары ВСУ по российскому региону

Минобороны России сообщило об уничтожении двух дронов ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны предотвратили новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:50 до 10:00 дежурные российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на месте падениях их обломков не раскрывается.

Ранее беспилотники ВСУ дважды ударили по зданию суда в Белгороде. В момент второй атаки внутри здания со съемочной группой находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, осматривавший повреждения, нанесенные первым дроном. На опубликованных чиновником кадрах слышен взрыв, а также видны следы детонации на фасаде здания.

Кроме того, Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. 5 июня. Под удар попали хутора Екатериновка, Хуторище, села Лозовое, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Пороз, Новоалександровка, а также поселки Майский, Октябрьский и город Шебекино. Есть пострадавшие.

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