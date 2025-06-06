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08:51, 6 июня 2025Силовые структуры

Продажа нескольких сотен килограммов бананов обернулась для россиян уголовным делом

В Новосибирской области директор и товаровед пошли под суд из-за бананов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирской области директор и товаровед попали под уголовное дело после продажи 300 килограммов бананов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Двоих мужчин обвиняют по части 3 статьи 160 («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения») УК РФ.

По версии следствия, они предоставили в бухгалтерию ложные сведения об утилизации бананов, а на деле продавали их по заниженной цене. После этого мужчины делили деньги между собой.

Ранее сообщалось, что распродавший авиационное имущество Минобороны России избежал сурового приговора.

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