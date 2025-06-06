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19:02, 6 июня 2025Россия

Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

Путин: Текущий год является определяющим для технологического развития России
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

2025 год станет определяющим для технологического развития России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает Telegram-канал Кремля.

По его словам, текущий год является во многом определяющим для технологического развития России.

«Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство — и компаний, и научных центров, и предприятий», — сказал российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства не по названию, а по сути.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал необходимые для достижения технологического лидерства России факторы. Так, он отметил важность подготовки кадров. «Президент Владимир Путин поставил национальную цель — технологическое лидерство, требующую притока квалифицированных кадров в стратегически важные отрасли. Нам необходимо определять приоритетные направления подготовки, привлекать мотивированных студентов и стимулировать их», — сказал он.

В этой связи Чернышенко объявил о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО).

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