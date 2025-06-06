Путин оставил Собянина и Мишустина на закрытый разговор

Путин оставил Мишустина и Собянина на разговор в закрытом режиме

Президент России Владимир Путин после завершения публичной части заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что планирует обсудить ряд вопросов с теми, кто присутствовал на совещании очно, в закрытом режиме. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Часть участников заседания подключились по видеосвязи, другие присутствовали очно. Во встрече приняли участие премьер Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Темой встречи стал запуск новых проектов для достижения национальных целей развития России до 2030 и до 2036 годов. В встрече приняли участие 73 человека, включая российского главу.

Ранее Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития страны. По словам российского лидера, необходимо выделить те направления, по которым отечественные компании, предприятия и научные центры станут глобальными технологическими лидерами.