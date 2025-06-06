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21:50, 6 июня 2025Россия

Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития РФ

Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития страны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития страны. Заявление опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По словам российского главы, необходимо выделить те направления, по которым отечественные компании, предприятия и научные центры станут глобальными технологическими лидерами.

Ранее сообщалось, что в рамках пересмотра параметров бюджета, связанного с предполагаемым сокращением доходов, кабмин запланировал на четверть урезать расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».

До этого стало известно, что по итогам первого квартала чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») взлетел в 3,33 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,95 миллиарда рублей.

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