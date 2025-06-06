Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития РФ

Президент России Владимир Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития страны. Заявление опубликовано в Telegram-канале Кремля.
По словам российского главы, необходимо выделить те направления, по которым отечественные компании, предприятия и научные центры станут глобальными технологическими лидерами.
Ранее сообщалось, что в рамках пересмотра параметров бюджета, связанного с предполагаемым сокращением доходов, кабмин запланировал на четверть урезать расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».
До этого стало известно, что по итогам первого квартала чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») взлетел в 3,33 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,95 миллиарда рублей.