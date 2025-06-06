Раскрыта долгосрочная стратегия Украины по переговорам

Политолог Копатько: Украина добивается беспрецедентных ограничений против России

Украинские власти добиваются беспрецедентных ограничений против России. Так долгосрочную стратегию Киева по переговорам с Москвой в интервью «Ленте.ру» объяснил политолог Евгений Копатько.

По словам эксперта, переговорные позиции Киева после серии военных неудач серьезно ослабли. Теперь, отмечает он, выступавшая против возвращения к «формуле Стамбула» украинская администрация признает невозможность вернуть утерянные территории военным путем.

«Вместо этого они делают ставку на санкции — добиваются беспрецедентных ограничений против России, даже по меркам трех прошедших лет», — пояснил Копатько.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоялся 2 июня. В меморандуме по урегулированию конфликта на Украине Москва потребовала от Киева вывести войска с территории новых регионов России. В числе требований российской стороны остался пункт о выводе украинских военных с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей России.