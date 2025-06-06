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07:40, 6 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта долгосрочная стратегия Украины по переговорам

Политолог Копатько: Украина добивается беспрецедентных ограничений против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украинские власти добиваются беспрецедентных ограничений против России. Так долгосрочную стратегию Киева по переговорам с Москвой в интервью «Ленте.ру» объяснил политолог Евгений Копатько.

По словам эксперта, переговорные позиции Киева после серии военных неудач серьезно ослабли. Теперь, отмечает он, выступавшая против возвращения к «формуле Стамбула» украинская администрация признает невозможность вернуть утерянные территории военным путем.

«Вместо этого они делают ставку на санкции — добиваются беспрецедентных ограничений против России, даже по меркам трех прошедших лет», — пояснил Копатько.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоялся 2 июня. В меморандуме по урегулированию конфликта на Украине Москва потребовала от Киева вывести войска с территории новых регионов России. В числе требований российской стороны остался пункт о выводе украинских военных с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей России.

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