Родителей лишили свободы за плохую чистку зубов их детей

В Швеции супругов осудили на 8 месяцев за плохую чистку зубов их детей

В Швеции супружескую пару приговорили в восьми месяцам лишения свободы за плохую чистку зубов их детей. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Расследование началось после посещения детьми стоматологической клиники в городе Бурос. У несовершеннолетних диагностировали глубокий кариес, приведший к необходимости удалить несколько зубов. Кроме того, у них также появились абсцессы, инфекции и воспаления.

Прокурор София Брюнгельссон выступила за лишение супругов свободы, так как они не обеспечили уход за здоровьем детей. Обвиняемые отрицали свою вину. Суд встал на сторону обвинения и приговорил супругов к восьми месяцам лишения свободы.

«Родители несут ответственность за заботу о своих детях, и я считаю, что тот тип пренебрежения, который мы здесь видим, является преступным», — подчеркнула Брюнгельссон.

Ранее стало известно, что в Кунгуре осудят пару приемных родителей, которая дождалась 18-летия своей дочери и ограбила ее на улице.