Россиянин описал пляжи Анапы фразой «люди все прут и прут»

Российский путешественник вспомнил свою поездку в Анапу до разлива там нефтепродуктов и описал местные пляжи фразой «люди все прут и прут». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что на многих пляжах этого российского курорта было запрещено плавать еще до экологической катастрофы, однако отдыхающих это не останавливало. «Если люди привыкли купаться в этом месте, то их не волнует, что там какая-то "техническая зона" или что-то там еще», — удивился он.

Путешественник добавил, что из-за наличия песка на пляжах Анапы вода там всегда была мутная, и в ней плавали «то ли водоросли, то ли плесень». «Подхватить здесь "кишечку" — это почти гарантированный исход», — предупредил россиянин.

По мнению блогера, большой плюс анапских пляжей — мелкое море, что особенно важно для семей с детьми. «Дети плещутся на мелководье, а родители спокойно загорают на пляже, потягивая холодное пенное. Это как большой детский бассейн, только под открытым небом», — заметил он.

Блогер также предположил, что туристов привлекает в Анапе максимально бюджетный отдых. «Жилье здесь стоит на 30 процентов меньше, чем в Сочи. Продукты на рынке и еда в кафе тоже обходится дешевле. А после разлива мазута цены здесь упали еще больше, чтобы привлечь туристов», — заключил он.

Ранее другой россиянин искупался на пляже Анапы, несмотря на запреты Роспотребнадзора, и поделился впечатлениями. «Не позеленели, видите, все нормально», — признался он.

