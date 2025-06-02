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13:06, 2 июня 2025Путешествия

Россиянин описал купание на пляже Анапы фразой «не позеленели, все нормально»

Mash: Россиянин описал купание на пляже Анапы фразой «не позеленели»
Алина Черненко

Россияне искупались на пляжах Анапы, несмотря на запреты Роспотребнадзора, и поделились впечатлениями. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Kub Mash.

На размещенных в сети кадрах люди плавают в воде на фоне табличек с предупреждениями о том, что функционирование пляжей российского курорта временно ограничено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с применением спецтехники.

«Вот здесь конкретно чистая вода, не пахнет. Купаемся — не позеленели, видите, все нормально», — такими фразами описал свой опыт один из отдыхающих.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за водорослей на пляжах, которые гниют на мелководье и песке. По словам туристов, там стоит невыносимая вонь.

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