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15:12, 6 июня 2025Россия

Россиянин почти двое суток удерживал в машине не пустившую его домой пьяным подругу

Ростовчанин удерживал в авто и бил не пустившую его домой пьяным подругу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростовской области мужчина почти двое суток удерживал в автомобиле и избивал подругу, которая не пустила его к себе домой пьяным. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

38-летняя россиянка поделилась, что встречается с 39-летним коллегой уже три года. При этом женщина была в курсе, что у ее избранника есть законная супруга. По словам жительницы Ростовской области, мужчина в отношениях всегда вел себя деликатно и никогда не поднимал на нее руку.

Но все изменилось в конце мая. Он пришел к возлюбленной, будучи изрядно выпившим. Та выгнала его, а на следующий день ростовчанин заехал за подругой и предложил подвезти ее на работу. Женщина, ничего не подозревая, приняла предложение.

Затем коллега вывез ее в тихую местность к реке Миус. Он запер несчастную внутри и начал доказывать на кулаках ее неправоту. Женщине удалось вырваться от мучителя — у нее зафиксировали 89 ссадин, синяков и кровоподтеков.

В отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина посчитал, что его преследуют бандиты, и взял в заложники 76-летнюю пенсионерку.

ЖЗЛ
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