Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 6 июня 2025Россия

Россиянка бросила годовалого сына в раскаленном до 50 градусов автомобиле

В Серове мать бросила годовалого сына в раскаленном до 50 градусов авто
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В городе Серове Свердловской области мать бросила годовалого младенца в автомобиле, раскаленном до 50 градусов. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

2 июня российские медики получили тревожный вызов: в закрытой машине на палящем солнце оказался заперт ребенок. Температура на улице в тот день составила плюс 32 градуса, салон иномарки прогрелся до 50 градусов.

Россиянка призналась, что отлучилась буквально на несколько минут и оставила сына. Когда родительница вернулась, она не смогла самостоятельно открыть авто, поскольку замок заклинило.

К месту подоспели сотрудники полиции, медики и пожарные. При этом женщина почему-то вызвала спасателей только спустя час.

Врачи отвлекали ребенка, а пожарные поливали машину водой из брандспойта, чтобы хоть немного снизить температуру в салоне. Тем не менее замок открыть не вышло, тогда участники операции по спасению убедили мать в том, что нужно разбить стекло.

Когда мальчика вытащили, он выпил целую бутылку воды. В результате вынужденного заточения он серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга бросила четверых детей и ушла развлекаться в клуб.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

    Заминированный в Москве автомобиль попал на видео

    Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

    Отец с сыном поймали крупного канального сомика и установили новый рекорд

    В Китае прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа

    Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300

    «Нам не нужно заходить во все крупные города». Российский генерал заявил о новой стратегии в зоне СВО

    Стало известно о продолжении разработки Украиной сложных спецопераций на территории РФ

    Внешний вид 54-летней телеведущей в мини-платье раскритиковали в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости