Россиянка бросила годовалого сына в раскаленном до 50 градусов автомобиле

В Серове мать бросила годовалого сына в раскаленном до 50 градусов авто

В городе Серове Свердловской области мать бросила годовалого младенца в автомобиле, раскаленном до 50 градусов. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

2 июня российские медики получили тревожный вызов: в закрытой машине на палящем солнце оказался заперт ребенок. Температура на улице в тот день составила плюс 32 градуса, салон иномарки прогрелся до 50 градусов.

Россиянка призналась, что отлучилась буквально на несколько минут и оставила сына. Когда родительница вернулась, она не смогла самостоятельно открыть авто, поскольку замок заклинило.

К месту подоспели сотрудники полиции, медики и пожарные. При этом женщина почему-то вызвала спасателей только спустя час.

Врачи отвлекали ребенка, а пожарные поливали машину водой из брандспойта, чтобы хоть немного снизить температуру в салоне. Тем не менее замок открыть не вышло, тогда участники операции по спасению убедили мать в том, что нужно разбить стекло.

Когда мальчика вытащили, он выпил целую бутылку воды. В результате вынужденного заточения он серьезно не пострадал.

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