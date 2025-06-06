Российские войска начали наступление на самом спокойном участке фронта

DeepState: ВС России начали штурм села Малиновка в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России 6 июня начали наступление на одном из самых спокойных участков фронта. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

«(...) проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и проник в лесополосы восточнее села», — сказано в публикации.

Согласно информации аналитического ресурса, на этом участке фронта идут активные стрелковые бои из-за небольшого количества дронов. Наступление российских войск ведется небольшими штурмовыми группами до семи человек.

Ранее стало известно, что удар фугасной бомбы уничтожил взвод Вооруженных сил Украины. Это произошло в селе Мирное Донецкой народной республики.

