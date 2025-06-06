Российские войска ударили по объектам ВСУ в Херсоне

ВС России ударили по цехам сборки БПЛА и местам расположения ВСУ в Херсоне

Российские военные ударили по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары пришлись в основном по Центральному району города», — говорится в публикации.

Уточняется, что под ударом оказались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и места расположения ВСУ. По информации Telegram-канала, для атаки Вооруженные силы (ВС) России применили ракеты и дроны.

5 июня армия РФ нанесла точечный авиаудар по зданию областной администрации в Херсоне. Для атаки использовался редкий тип боеприпаса — авиабомба УПАБ-1500.