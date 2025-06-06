Российский бизнесмен похитил почти сотню миллионов на благоустройстве одного сквера

На Камчатке глава стройфирмы похитил 75 млн руб. из бюджета, его задержали

На Камчатке правоохранители задержали 41-летнего генерального директора строительной компании, который похитил более 75 миллионов рублей во время выполнения муниципального контракта по благоустройству сквера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ («Кража»). Его отправили под стражу.

В период с апреля по декабрь 2024 года компания предпринимателя осуществляла работы в рамках муниципального контракта по благоустройству сквера краевого центра. По версии следствия, бизнесмен приобрел у поставщика архитектурные формы по заниженной цене и более низкого качества. Таким образом он смог похитить более 75 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работница одного из банков похищала деньги вкладчиков и переводила их на счета своих знакомых.