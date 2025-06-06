Российского подростка начало «рвать до изнеможения» после пенной вечеринки в Египте

Российский подросток отравился на пенной вечеринке в Шарм-эш-Шейхе, Египет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
12-летний школьник из Салехарда отдыхал с матерью в пятизвездочном отеле Sunrise Montemare Resort. Во время пенной вечеринки, которые регулярно проводят местные аниматоры, мальчик бросился в самую гущу событий и наглотался мыла.
Как пишет источник, после мероприятия россиянина начало «рвать до изнеможения». Прием сорбентов не помогал, состояние ребенка быстро ухудшилось, поэтому туристам пришлось вызывать скорую. Медики не смогли попасть в вену, чтобы поставить капельницу, поэтому назначили два укола и таблетки. На утро пострадавшему стало лучше.
Уточняется, что после жалоб россиян в отеле прошел консилиум по поводу качества пены. Его результаты пока не известны.
Ранее более двух десятков детей отравились в поезде, который ехал из Екатеринбурга в Анапу. Их срочно сняли с поезда, часть заболевших поместили в стационар.